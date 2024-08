Maxi incendio a Milano prende fuoco un’azienda

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 4 agosto 2024) Un violentoè scoppiato all’interno della concessionaria Denicar di via Bisceglie nella mattinata di domenica. Le fiamme, spente dai vigili deldopo ore di lavoro intenso, hanno devastato il reparto officina, distruggendo una trentina di scooter e una decina di automobili. Fortunatamente, non si registrano persone ferite o intossicate. Le operazioni di spegnimento L’allarme è scattato intorno alle 10.30. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei pompieri, che hanno utilizzato schiuma acquosa filmogena, un prodotto specifico per soffocare gli incendi di idrocarburi. I vigili delhanno rapidamente circoscritto le fiamme, impedendo che si estendessero dall’officina al piazzale e alla struttura espositiva perimetrale.