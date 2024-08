LIVE Alcaraz-Djokovic Olimpiadi tennis in DIRETTA | si parte intorno alle 14!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:50 Muchova e Noskova perdono il 1° set contro le iberiche Bucsa/Sorribes. Poi! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti all’attesissimadella finale per l’oro di singolare maschile tra Novake Carlos. Attesa clamorosa per la partita dell’anno! Non è una finale Slam, ma in palio forse c’è di più. Carlosè un fenomeno, a neanche 21 anni compiuti ha già vinto 4 tornei del Grand Slam, ha chiuso la doppietta Roland Garros-Wimbledon e ha ottenuto già di fatto una medaglia olimpica. La clamorosa stagione dell’iberico però potrebbe esseremente incastonata nella pietra oggi sul campo Philippe Chatrier. Il 20enne di Murcia, vincendo la medaglia d’oro quest’oggi, completerebbe la tripletta Roland Garros-Wimbledon e Oro olimpico.