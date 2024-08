Ladri fanno razzia in casa Appello dei proprietari | restituiteci la cagnolina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) Isono entrati nella loro abitazione, in un residence della periferia cittadina, e hannoto gli oggetti di valore. Ma non è quello che preoccupa una famiglia di Vigevano: daè sparita anche Guendalina, il loro cane meticcio di 5 anni di piccola taglia. Un cagnolino abituato a restare ine a non dare confidenza agli sconosciuti. Ed è un particolare non di poco conto perché nessuno, tra i vicini, l’ha sentita abbaiare nell’arco di tempo nel quale i malviventi hanno colpito. Il furto è stato scoperto venerdì sera: i due figli della coppia sono in vacanza, la mamma anche e il papà era uscito a cena. Al suo rientro ha trovato laa soqquadro, gli oggetti di valore spariti. "Ma non ci importa – raccontano – quello che vogliamo è ritrovare il nostro cane".