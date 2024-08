Incidente a San Giovanni Bianco schianto tra due auto in galleria | un morto e due feriti gravi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) Una persona è morta e altre due sono rimaste gravemente ferite nel corso di unavvenuto domenica pomeriggio intorno alle 14.30 nellatra Sane Camerata Cornello, sulla Statale 470 in provincia di Bergamo. Coinvolta una ragazza di 30 anni. La dinamica dellonon è chiara, ma sappiamo che ha coinvolto duemobili ed è avvenuto in prossimità dell’uscita del traforo. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, duemediche coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza: allertati anche due elicotteri per il soccorso dei. Per consentire l’intervento del personale sanitarie laè stata chiusa e si segnalano pesanti code sulla Statale, conripercussioni per la circolazione stradale della zona. Allertati i carabinieri di Zogno, che eseguiranno i rilievi.