Grande Fratello tutte le novità a un mese dal via | dalla nuova Casa ai concorrenti

(Di domenica 4 agosto 2024) Ilprepara il ritorno su Canale Cinque: cambia la, cast in via di definizione. Le anticipazioni Nei prossimi mesi iltornerà a tenere compagnia al pubblico di Canale Cinque con la conduzione di Alfonso Signorini. E non saranno poche leper il reality di Mediaset, che si preannuncia scintillante viste le anticipazioni trapelate sul cast, ancora in via di definizione ma che ha già regalato dei nomi importanti al pubblico. La partenza è fissata a lunedì 16 settembre, dunque tra poco più di un, il programma sarà ancora una volta uno dei primi a dare il via allastagione televisiva. Cambierà inoltre la, che traslocheràsolita e storica location di Cinecittà per fare tappa agli studi Lumina, sempre a Roma.