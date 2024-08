Giuliacci ora cambia tutto | le previsioni aggiornate sul caldo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 4 agosto 2024) Ilcontinua ad essere protagonista con temperature qualche grado sopra la norma, con l'umidità che rende irrespirabile l'aria. Siamo nel pieno di questa estate 2024 e in tanti si chiedono quandoquesto finirà. Il meteorologo Marioha la risposta. Ora: leSecondo le ultime, l'ondata dinon si allontanerà tanto presto. Da domani, lunedì 5 agosto, l'alta pressione insisterà sul nostro Paese e continuerà a farsi sentire. Al Sud si sfioreranno ancora i 40 gradi. e per la prossima settimana "ci attendono ancora diverse giornate piuttosto "faticose".