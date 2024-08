Esodo estivo | traffico intenso ma regolare primo weekend agosto

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 4 agosto 2024) Si avvia alla conclusione il secondodi grandi partenze sulla rete stradale e autostradale di Anas (Gruppo FS Italiane). Rispettate le previsioni sull'aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti per l'. Lungo la rete Anas, nel finefine settimana di, si sono registrati volumi disignificativi, ma senza particolari criticità. In crescita ilrispetto a quello dello scorso fine settimana (+3,25%), il maggiore incremento è stato nella giornata di venerdì (+6,5% rispetto sabato) e si è concentrato tra le 8 e le 18. Nel dettaglio, sono stati rilevati 2,8 milioni di transiti lungo la A2 "Autostrada del Mediterraneo", che segna un aumento deldel +24% rispetto allo scorso fine settimana, perlopiù in direzione sud. Tra i tratti piu' congestionati, Pontecagnano Faiano con 270.000 veicoli transitati, Baronissi con 188.