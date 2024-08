Chiesa la Juventus vuole ‘togliere di mezzo’ l’Inter | la mossa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 4 agosto 2024)da ieri è ufficialmente un giocatore sul mercato, con lache lo ha letteralmente scaricato a undici mesi dalla scadenza del contratto. Si è detto chepossa affondare in caso di svincolo nel 2025, ma quanto fanno i bianconeri sembra essere un tentativo per evitare proprio questa casistica: ne parla Sky Sport. L’USCITA – Le parole di ieri di Thiago Motta su Federicoaprono scenari immediati sul suo futuro. L’attaccante non rientra più nei piani della, la mancata convocazione per l’amichevole col Brest è un segnale di come la sua esperienza a Torino sia finita dopo quattro anni. Ma i bianconeri devono provare a piazzarlo subito, entro il 30 agosto, perché altrimenti da gennaio potrà firmare con chiunque da svincolato per il 2025-2026.