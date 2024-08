Chiesa e la Juventus in attesa | obiettivo condiviso ma con modalità da definire – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 4 agosto 2024) Federicoe lasono in procinto di separarsi. Il calciatore italiano e la società bianconera attendono offerte ritenute adeguate da entrambe le parti per potersi definitivamente dire addio. LA SITUAZIONE – Federicoè un separato in casa con la. Il calciatore toscano, a cui è stato detto in maniera molto chiara che non rientra nei piani del tecnico Thiago Motta in vista della prossima stagione, potrebbe essere ceduto nella finestra estiva di calciomercato a una squadra della Premier League. Come riferito da Sky Sport, questa sarebbe l’ipotesi preferita dalla società bianconera, che intende assolutamente evitare di perderlo a zero.e il futuro incerto: laaspetta, l’Inter spera! LO SCENARIO –non rappresenta al momento undi mercato dell’Inter.