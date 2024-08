Che strano la Khelif ha vinto ancora | con lei l' ideologia va a medaglia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Ma guarda! Imaneha, strapazzando e spazzando via pure la sua avversaria ungherese di ieri. Decisione unanime dei giudici, match a senso unico, dominato in lungo e in largo, e così l'atleta dell'Algeria è volata in semifinale e verso unaa questo punto sicura. Ora, amici lettori, stando lontano dalle chiassate e dai toni beceri che non ci appartengono, la vera sfida è non farsi distrarre dai rumori di fondo e dalle furbate pseudoprogressiste, da chi cerca di spostare la nostra attenzione su aspetti francamente marginali, nel tentativo di offuscare il cuore del problema. Che resta invece quello che Libero ha sottolineato sin dal primo giorno: è semplicemente inammissibile che una persona con cromosomi e livelli di testosterone maschili sia ammessa a gareggiare in una competizione femminile.