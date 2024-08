Atletica Furlani cauto | La finale non era scontata Penso a me stesso non a Tentoglou

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Mattiatimbra il cartellino e raggiunge l’obiettivo della qualificazione per ladel salto in lungo maschile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Al debutto assoluto in una rassegna a cinque cerchi, il fenomeno laziale ha piazzato la sua miglior misura della mattinata al primo tentativo con 8.01 metri, garantendosi un posto tra i 12 protagonisti che si daranno battaglia per le medaglie nella serata di martedì 6 agosto. “Io sono contentissimo perché innanzitutto non era assolutamentela qualificazione, quindi è stato molto importante e sono felice di partecipare alla mia primaolimpica. Per quanto riguarda la gara di stamattina, era veramente complicato saltare perché il vento girava e la pedana era da studiare, infatti ho fatto tutti e tre i salti nonostante fossi convinto che sarebbe bastato l’8.