Arrivano i Ghostbusters dei Mari | chi sono e perché salveranno la flora e la fauna

(Di domenica 4 agosto 2024) L’Ispra ha lanciato in queste ore l’iniziativa “dei” per salvare lae ladalle “Ghost Nets”. L’Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale ha messo così nel mirino le “reti fantasma”, una minaccia silenziosa ed invisibile che si aggira tra le onde. Le Ghost Netsutilizzate per la pesca e spesso vengono abbandonate o perse in mare e rappresentano una delle forme più insidiose di inquinamentono. Ispra, nell’ambito del progetto Mer (ne Ecosystem Restoration) finanziato dal Pnrr, ha dato il via alle procedure per ripulire le acque da queste attrezzature. Le Ghost Nets (ISPRA FOTO) – cityrumors.itLe attivitàgià partite in venti siti lungo le coste italiane di Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia, Puglia, Marche, Emilia-Romagna e Veneto.