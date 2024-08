‘Agosto con noi’ stasera il tenore Cris La Torre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Puntata ricca di artisti e di cibo buono anchein viale 2 Giugno, a Ozzano. Sul palco della manifestazionecon, organizzata per aiutare l’istituto Ramazzini fondato dal professor Cesare Maltoni, saranno presenti ilLa, il cantante Jei En, l’artista Rossana Biagioni, ma anche Veros Simil nel contributo a Eros Ramazzotti e la bella voce di Matteo Camellini. Grande musica, e come sempre, un ricco ‘contorno’ di cibo genuino. Lo stand gastronomico, infatti, propone primi piatti, ranocchi, crescentine, salumi e vino buono. La ormai tradizionale kermesse estivaconè in scena da 37 anni, presenta in questa edizione un centinaio di artisti che intervengono senza pretendere alcun compenso e continuerà, sera dopo sera, con piacevoli spettacoli e squisitezze gastronomiche fino al 16 agosto.