Addabbo apre il primo ’Fonti Festival Jazz’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) Una serata di musica per presentare un calendario di concerti. Domani a Piancastagnaio siil, in piazza dell’Orologio (ore 21,30 ingresso gratuito). Sarà l’organo hammond, dal suono sempre magicamente inconfondibile, di Matteoa battezzare la rassegna. Lo farà con il suo trio composto dalla chitarra di Andrea Mucciarelli e da Andrea Beninati alla batteria. Occasione per lanciare il suo nuovo disco ’L’Asino che vola’. È anche il segno di un accordo fra il Comune di Piancastagnaio e Siena Jazz.ha saputo percorrere, con grande personalismo, un difficile percorso fra jazz, soul e richiami latini. È un virtuoso del suo strumento, una splendida persona che ama Larry Goldings, quindi soul e fusion mirabilmente adoperati, ma anche i celebrati maestri del genere ’poliziottesco’, come Piero Piccioni, Piero Umiliani fino ai tanto celebrati Calibro 35.