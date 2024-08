Abbiamo prima distrutto poi ricostruito sognato e fino alla fine lottato | Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono definitivamente lasciati | ecco il motivo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Dopo diversi tira e molla,si. Riusciremo a dormire lo stesso? Scherzi a parte, per chi non li conoscesse,stati due dei protagonisti principali dell’ultima edizione del Grande Fratello (dove ha trionfato proprio). Ma la loro popolarità si deve a un altro programma, a cui hanno partecipato in precedenza. Si tratta di Temptation Island, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. La loro storia – in cui a un certo punto ha avuto un ruolo essenziale la single Greta Rossetti – ha fatto innamorare numerose persone (solo su Instagramè seguita da 747 mila persone, mentreda 668 mila). Per i “perletti” – così amavano chiamarli i fan – c’è chi ha anche scritto una canzone, oltre alle numerose fanpage aperte. Insomma:sempre stati circondati da una cerchia di fan accaniti.