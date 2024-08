Welcome to Derry | finite le riprese del prequel dell’horror IT

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di sabato 3 agosto 2024) Ledito, la serie tv che farà daai film di Andy Muschietti “IT: Capitolo 1” e “IT: Capitolo 2“, sono ufficialmente terminate. L’annuncio dello stop alleè arrivato attraverso una dichiarazione di Jason Fuchs, co-creatore dello show insieme ad Andrés Muschietti (via ComingSoon): “237 giorni didopo lavorazione finita per la prima stagione dito. Surreale. Che viaggio. Non vedo l’ora che tutti voi possiate vedere questa cosa.” La trama ditoè al momento celata nel mistero, ma alcune voci puntano su una narrazione ambientata sessant’anni prima “IT: Capitolo 2“, con gli abitanti dialle prese con il nuovo risveglio di Pennywise (la creatura si risveglia dal suo sonno ogni 27 anni).