Volley Raineri lascia l’Arbor per motivi di lavoro La società fa il colpaccio | arriva Reverberi

(Di sabato 3 agosto 2024) Cambio a sorpresa in casa Arbor, la formazione difemminile che prende parte al campionato di Serie B2. Veronicaha comunicato alladi non poter far parte della squadra, in quantodila portano a trasferirsi a Roma. Il presidente Raffaello Mazzacani ha ringraziato l’atleta augurandole il meglio per il suo futuro professionale ed è subito corso ai ripari, mettendo a segno un importante colpo di mercato: entra a far parte della grande famiglia arborina la forte ed esperta centrale Sara, nelle ultime due stagioni in B1 a Rubiera. Con l’arrivo ditutti i reparti sono al completo. Agli ordini del nuovo allenatore Stefano Guerzoni (affiancato dai confermati Setti e Mantovani) l’Interclays Itarca Arbor inizierà a sudare giovedì 29 agosto alle 19 alla palestra Moro.