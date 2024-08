Viaggi aerei la Commissione Ue rimette il limite dei 100 ml nel bagaglio a mano Rivolta social

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 3 agosto 2024) Il ritorno deldi 100 ml per i flaconi di liquidi consentiti nelmette in agitazione iatori. Il passo indietro dellaUe, anche per gli aeroporti con scanner di nuova generazione suscita infatti, frustrazione e sarcasmo sui, dove un utente su 2 manifesta un sentiment “fortemente negativo”. A rivelarlo è una indagine realizzata daData per l’agenzia di stampa Adnkronos. Ildei 100 ml neltorna per tutti La ricerca, realizzata tra il 31 luglio e il 1 agosto, si è focalizzata sulle conversazionidopo la retromarcia: gli scanner di ultima generazione avevano permesso aiatori di non dover più estrarre i liquidi, e altri prodotti, da valigie e borse, evitando così le lunghe file ai controlli di sicurezza prima della partenza.