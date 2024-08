Un posto al sole spoiler | Mariella spiazza Guido con una richiesta inaspettata

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 3 agosto 2024)saranno ancora al centro delle vicende di Unal. Glidelle prossime puntate, infatti, svelano che la donna sorprenderà il marito con unante e lo obbligherà a dover prendere una decisione in merito alla vacanza che avevano pianificato insieme a Palinuro. Ricordiamo che, negli ultimi tempi, i due coniugi sono entrati pesantemente in crisi e a peggiorare la situazione è arrivata Claudia Costa, la quale è tornata a Napoli dopo moltissimi anni di assenza per alcuni impegni legati alla sua carriera di attrice e si è imbattuta casualmente in. Quest'ultimo, già in bilico con, è rimasto affascinato dalla sua vecchia amica e ha iniziato a frequentarla. Giorno dopo giorno, però, Del Bue si è legato sempre più alla Costa e ha confessato a Michele di aver perso la testa per lei.