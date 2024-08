Torna il grande teatro Ecco la nuova stagione | Tra le più interessanti della scena nazionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) Eleonora Abbagnato, Virginia Raffaele, Filippo Timi, Nancy Brilli, Vanessa Incontrada, Alessio Boni. Sono solo alcuni degli interpreti che danno corpo allateatrale 2024/’25 del Guglielmi. Un programma ricco e variegato, per tutti i gusti e tutte le età, in cui, oltre alla prosa, spiccano la danza e il musical. "Spettacoli tra i piùitaliana, un cartellone degno di capoluoghi di regione – come è stato sottolineato dalla presidente e dalla direttriceFondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti e Patrizia Coletta – dedicato a una platea, come quella di Massa, ampia e appassionata". Una platea, numeri alla mano, che l’anno scorso ha fatto registrare 21.670 presenze con 2.037 abbonati.