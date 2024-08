Tamurè | Io cercherò il riscatto Ares Elce punterà alla conferma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) "Se ho digerito il Palio di luglio? Per forza", dice Federico Guglielmi detto. "Quanto amaro ha lasciato? Quando uno fa una prestazione incolore c’è per forza", aggiunge il fantino che per Provenzano era nella Civetta su Criptha. Quante volte hai ripensatoCarriera? Finita quando la cavti è andata giù dietro al primo San Martino. "Un Palio particolare, rimandato di due giorni. La caval debutto, stare due giorni in più nella stgli può aver anche detto qualcosa. Una mossa un po’ sfortunata Sì ci ho ripensato tante volte, come è giusto che sia. Esperienza che entra". Ma questo ha cambiato qualcosa nei rapporti con le dirigenze? "Chi aveva stima di me prima ce l’ha ancora, chi ci credeva meno è rimasto della stessa idea. Non è un Palio incolore che determina il valore di un fantino, a quanti è successo" Com’è rientrato? "Meglio di me".