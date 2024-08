Stanno per aumentare i prezzi dei prodotti su Temu e Shein?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 3 agosto 2024) Da tempo si parla di un provvedimento che la Commissione europea vorrebbe adottare per quel che riguarda i dazi da applicare nei confronti degli e-commerce cinesi. Una mossa che seguirebbe quanto già accaduto – e in vigore dallo scorso 5 luglio – per le automobili elettriche prodotte in Cina e importante negli Stati membri dell’Unione Europea. Qualora, come più volte indicato dalla Ursula von der Leyen, si proseguisse in questa direzione, le piattaforme comee Ali Express perderebbero quel vantaggio competitivo che consente loro di venderea basso costo nel Vecchio Continente. Dunque, si prospetta un aumento deidella merce acquistata su queste app.