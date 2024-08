Sharon Verzeni questa mattina i funerali nella chiesa gremita | La mano di Caino ha colpito ancora

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 3 agosto 2024)si sono tenuti idi, la 33enne uccisanotte tra lunedì e martedì scorso a Terno d’Isola. Oltre duemila persone tra familiari, amici e conoscenti si sono riuniti per idi San Vittore a Bottanuco, in provincia di Bergamo, dove la donna è nata e cresciuta. La bara bianca, sopra la quale è stata apposta una corona di fiori bianchi e rossi, è stata portata all’interno dellapoco dopo le ore 10. Negozi chiusi e bandiere a mezz’asta sul palazzo del Comune che si affaccia sulla stessa piazza della. Comune che per oggi ha proclamato il lutto cittadino. Le esequie sono state celebrate da don Corrado Capitaneo. Idi(ANSA FOTO) – cityrumors.