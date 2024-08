Scambio di prigionieri Usa-Russia il dietro le quinte dello storico accordo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 3 agosto 2024)diUsa-, ille: come si è arrivati all’e le origini della trattativa Una maratona negoziale che ha tenuto in ansia il mondo intero, culminata in unodi detenuti senza precedenti dai tempi della Guerra Fredda. Questa operazione ha visto coinvolti 26 individui e sette nazioni, con la Turchia a svolgere un ruolo mediatore fondamentale. Tra i liberati figurano nomi noti come quello del giornalista Evan Gershkovich e dell’ex marine Paul Whelan, ma anche quello più controverso del killer russo Vadim Krasikov. La Casa Bianca – foto ansa -notizie.comLa trattativa ha radici profonde e complesse, iniziate anni fa e caratterizzate da momenti di forte tensione fino all’ultimo minuto. La paura che qualcosa potesse andare storto è stata una costante per gli ufficiali dell’Amministrazione Biden fino all’atterraggio sicuro dei detenuti ad Ankara.