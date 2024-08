Rissa in IV Novembre Il summit dal prefetto | Esercito in campo per le zone più ‘calde’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Maggiore impiego dell’per monitorare lepiù delicate della zona stazione e servizi mirati delle forze dell’ordine. Sono le strategie messe a punto nel corso della riunione di ieri mattina del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’incontro in prefettura è stato richiesto dall’assessore alla Sicurezza Nicola Lodi dopo ladi martedì sera in viale IV. Intorno alle 19.30, lo ricordiamo, una decina di nigeriani si è affrontata in strada, all’angolo con via Cassoli. Il bilancio di quei minuti ad altissima tensione è stato di un arresto, tre denunce e due feriti, tra cui un agente di polizia locale colpito al volto da un pugno (cinque giorni di prognosi). Nel corso della violenta zuffa è spuntato anche un coltello, successivamente trovato e sequestrato dagli agenti del comando di via Tassoni.