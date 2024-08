Nubifragio oggi in Romagna | Rimini allagata vari black out

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024), 3 agosto 2024 – Oltre 60 millimetri di pia caduti in pochi minuti a, vento fortissimo su tutta la costa romagnola che ha causato anche una tempesta di sabbia a Punta Marina,out e sottopassi allagati. L’allerta meteo gialla appena emessa da Arpa Emiliaera ancora ‘calda di stampa’ quando una violenta linea di maltempo ha colpito lae non è escluso che, in serata, arrivi anche in Emilia. A fare un primo bilancio del violento temporale che si è abbattuto intorno all’ora di pranzo, è il sindaco di, Jamil Sadegholvaad: “Attivato il Centro Operativo Comunale per coordinare gli interventi di emergenza. Sottopassi e strade allagate, alberi caduti,out elettrici ine parti della città. Si sta lavorando per superare quanto prima le criticità in corso”.