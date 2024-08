Monsignor Viganò snobba la scomunica del Papa | Continuo a celebrare messe

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 3 agosto 2024)Carlo Maria, l'ex nunzio Usato per il delitto di scisma, dal suo eremo della Palanzana, a Viterbo, continua a dire messa nonostante il divieto conseguente alla. «Come ogni primo venerdì del mese - ha annunciato via "X" lui stesso - anche oggi celebrerò la Santa Messa secondo le intenzioni degli amici e dei benefattori della Fondazione Exsurge Domine». «In questa fase di grande crisi e di attacco frontale alla Chiesa Cattolica - ha scritto - rifugiamoci fiduciosi nel Sacratissimo Cuore di Gesù, perché in questa mistica fornace di carità possiamo imparare ad amare Dio sopra ogni cosa e il nostro prossimo per amor Suo». L'arcivescovoto continua dunque ad alzare la voce controFrancesco e i vertici del Vaticano dai piedi del monte che svetta sul capoluogo della Tuscia, dove è partito di fatto l'assalto a Bergoglio.