Medico condannato per violenza sessuale arrestato nuovamente per abusi su un paziente

(Di sabato 3 agosto 2024) Era stato giàe il giudice gli aveva inflitto una interdizione che però era terminata e così undi base di 59 anni lo ha rifatto:su un. È stato quindiper. La vittima ha 22 anni ed è grazie alla sua denuncia che è scattata l’inchiesta condotta dalla Polizia della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Milano, coordinata dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo. Al camice bianco lo scorso aprile, in primo grado, erano stati inflitti 3 anni persessuali su un altro giovanee per questo procedimento aveva avuto una misura interdittiva dalla professione. A inizio luglio, il 59enne, con uno studio nell’hinterland milanese, avrebbe abusato del 22enne, che era andato da lui per avere un certificatoutile per l’attività sportiva.