Materiali innovativi Parte la ricerca

(Di sabato 3 agosto 2024) L’ Università degli Studi di Perugia, Confindustria Umbria e la società benefit Phacelia srl collaborano alla realizzazione di attività congiunte di formazione,, disseminazione e trasferimento tecnologico correlate a nuovi, innovazioni di processo, soluzioni per il risparmio energetico e transizione green nell’ambito dell’edilizia e delle infrastrutture. In particolare, l’Università concorrerà alla realizzazione di nuove ricerche, condividerà quelle già avviate e metterà a disposizione le proprie risorse in termini di competenze e strumentazioni per attività scientifiche di comune interesse.