L’odissea di una malata | 8 mesi per le terapie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) Lucca, 3 agosto 2024 – Ottodi attesa per la terapia non sono pochi per la signora Nadia che soffre di sclerosi multipla. E non si sa ancora se basteranno. “Abbiamo fatto la visita a gennaio al centro sanitario di San Leonardo – così il marito, Mario del Tredici di Porcari – e da allora siamo in attesa della terapia. Il codice che hanno assegnato a mia moglie in occasione della visita è il verde, probabilmente la sclerosi multipla non è considerata priorità. Eppure è bloccata su un lato, braccio e gamba, e non può più guidare. Vorrei poter far comprendere i disagi di chi soffre questa malattia, a cui leregalano un gran sollievo“. L’anno scorso le cose erano andate meglio ma di poco: l’attesa era stata di sei. “Tutto va in peggio: per i farmaci necessari per mia moglie prima mi facevano l’impegnativa per due ritiri, ora uno soltanto.