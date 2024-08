La vita secondo Rizzo | Voglio essere la colonna sonora di gioie e problemi di chi mi ascolta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) ‘Mi hai visto piangere in un club’ è il titolo del primo ep di, nome d’arte della cantautrice Alessandra. Un album particolare già per come si presenta, visto che ogni brano è accompagnato da una indicazione per il pubblico: “balla”, “piangi”, “balla e piangi”. Il motivo? “Il mio obiettivo era spiegare all’tore, guidarlo e fare in modo che con queste indicazioni potesse scegliere a seconda del mood in cui si trova”. Alessandra, chi è? “E’ una ragazza di 22 anni che arriva dalle campagne molisane e si è avvicinata alla musica da piccola. E’ poi cresciuta concentrandosi sulla musica e scrivendo canzoni. Una volta arrivata a Milano, poi, questa ragazza ha iniziato a lavorare con un team di persone e ora ha realizzato il primo ep della sua carriera”. Parliamo proprio dell’ep, cosa hai provato quando è uscito? “Tutta la mia famiglia è venuta a Milano.