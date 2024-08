La difesa dei dehors Pub e ristoranti si fanno sentire | Favoriscono la socialità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) PISTOIA Diffondiamo e tuteliamo i, gli elementi mobili posti sul suolo pubblico come spazi esterni ad attività e locali, arredati e predisposti per l’attività di ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti. A dirlo è Daniele Andreotti, il vicepresidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe) Confcommercio per Pistoia, che interviene sul passaggio in Consiglio dei Ministri del Disegno di Legge Concorrenza 2023. "Nelle nostre città isono spazi che creano da sempre, qualità della vita, decoro e sicurezza. Per questo è necessario che le istituzioni li tutelino e ne favoriscano la diffusione".