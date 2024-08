Judo l’Italia lotta con coraggio contro la Francia e si giocherà il bronzo olimpico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Un’Italiasa quella che ha affrontato lanella semifinale del Team Event dela queste Olimpiadi di Parigi 2024. Il tatami del Grand Palais Éphémère era animato da un forte pathos, visto il supporto incessante dei tifosi transalpini. I favori del pronostico sono stati rispettati, perché i padroni di casa si sono imposti 4-1, ma la compagine tricolore è piaciuta per combattività e voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo. In un format in cui le categorie di peso vengono accorpate si può affermare che, specialmente in ambito femminile, le cose non siano state così favorevoli alcome incastri, ma questo è anche frutto dell’eccezionale profondità della squadra francese che può contare su grandissimi rappresentati dai pesi leggeri a quelli massimi.