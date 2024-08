ITALIA – POLONIA | PARTITA IN DIRETTA SUL CANALE RAI

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 3 agosto 2024) Siamo nel vivo di queste Olimpiadi e gli azzurri in questo momento sono i veri e propri protagonisti. Al momento gli azzurri occupano il 1° posto nel girone grazie alle due vittorie ottenute contro il Brasile (3-1) e contro l’Egitto (3-0). Al 2° posto troviamo subito lagrazie alle due vittorie ottenute contro Brasile (3-2) e contro l’Egitto (3-0). Oggi si gioca un big match, quello tra; vincere per gli azzurri è molto importante per chiudere il proprio girone al 1° posto. Al termine della fase a gironi verrà stilata una classifica avulsa dove verranno delineate le 8 squadre che parteciperanno ai quarti di finale.