Il pil tedesco arranca e il governo litiga sul bilancio 2025 | ballano fino a 9 miliardi I liberali propongono di tagliare la spesa sociale

(Di sabato 3 agosto 2024) Mentre l’economia tedesca, con il pil che nel secondo trimestre è calato dello 0,1% sorprendendo in negativo gli analisti, la “coalizione semaforo” che sostiene ilsul. Il compromesso faticosamente raggiunto a luglio da socialisti della Spd,della Fdp e Verdi – tutti sonoramente bocciati dagli elettori alle Europee – è in bilico. Il Ministro delle Finanze Christian Lindner (Fdp), dopo aver commissionato due perizie da cui emergono rischi di costituzionalità per diverse misure, vuole ridiscuterlo. E a ballare non sono spiccioli, bensì una cifra tra gli 8 e i 9di euro. La Spd del Cancelliere Olaf Scholz critica aspramente il suo modo di procedere: Lindner, sostiene, non avrebbe dovuto annunciare il risultato di quei pareri senza consultarsi con i partner.