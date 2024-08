Fuochi d’artificio a pagamento Quando Miss Italia premiò l’equipaggio vincitore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) Da decenni è uno degli appuntamenti più attesi dagli spezzini (e non solo). Stiamo parlando dello spettacolo pirotecnico, la raffica diche illumina il Golfo dei Poeti la domenica sera, a conclusione di una giornata ad alto tasso emotivo per le tredici borgate marinare. Un evento imperdibile per molti – decine di migliaia quelli che scelgono di goderseli sul mare o in barca, tanti anche quelli che preferiscono vederli dai colli spezzini, con vista sull’intero golfo – che in pochi sanno essere uno degli eventi da Palio più radicati. In quella che solitamente viene intesa come Festa del Mare, lo spettacolo pirotecnico della domenica sera compie quest’anno almeno 95 anni.