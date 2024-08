Fisco se ne riparla a settembre Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 3 agosto 2024) Agosto è agosto un po’ per tutti, anche per il. Durante questo lungo e caldo periodo estivo, l’Agenziaha deciso di offrire una tregua ai contribuenti italiani, sospendendo l’invio di comunicazioni fiscali e altri adempimenti. Fino ai primi giorni del mese prossimo, i contribuenti non dovranno preoccuparsi di ricevere nuove notifiche fiscali, salvo casi eccezionali che richiedano un intervento urgente. Questa pausa riguarda anche i termini per alcuni versamenti, dando un momento di respiro prima di riprendere i normali adempimenti fiscali. Sospensionecomunicazioni dall’Agenzia: cosa (non) aspettarsi A partire dal primo agosto, l’Agenziaha ufficialmente sospeso l’invio di comunicazioni, come previsto da un apposito decreto.