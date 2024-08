Fi | martedì presentazione Festa Nazionale Giovani con Tajani

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2024) Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “, 6 agosto, alle ore 11, presso la sede del partito ? via in Lucina, 17 ? si terrà la conferenza stampa per ladelladi Forza Italiache, quest?anno, si svolgerà a Bellaria Igea Marina il 6, 7 e 8 settembre. Presenti alla conferenza stampa il segretarioazzurro, Antonio, Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Fi, Paolo Barelli, presidente dei deputati azzurri e Stefano Benigni, vicesegretarioe segretarioFi”. Si legge in una nota di Fi.