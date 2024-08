Domani in cattedrale festa per il 50 di don Luigi Parolini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024)alle 11nella basilica condi Cagli per donil quale presiederà la messa in occasione del suo 50° anniversario di ordinazione sacerdotale. Originario di Bellusco in provincia di Monza Brianza, donsi è formato nel seminario per adulti che la diocesi di Fano aveva costituito. Dopo l’ordinazione sacerdotale ricevuta a Fano il 9 giugno 1974, donha svolto il suo ministero inizialmente nella parrocchia del Carmine e poi, per oltre trent’anni, nella parrocchia di San Severo, a Smirra di Cagli, rendendosi sempre molto disponibile per sostenere la vita pastorale del territorio. E’ stato anche insegnante di religione nella scuole di Cagli. Negli ultimi anni ha servito anche le Comunità di Ca’ Rio ed Abbadia di Naro.