Dagli uffici del Comune alle strade Ciak si gira in città ‘Rosa Elettrica’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Ladi Ferrara sarà parte del set di, la nuova serie tv per Sky interpretata da Maria Chiara Giannetta e diretta da Davide Marengo. In questi giorni alcunidella Casa municipale sono interessati driprese della casa di produzione cinematografica Cross Productions Srl, che registrerà altre scene nel centro della, in concerto con il Corpo di Polizia Locale Terre Estensi. In piazza Savonarola i camion con la scritta: "Attenzione, set cinematografico". La produttrice Ornella Bernabei ha incontrato sul set l’assessore Matteo Fornasini, che ha portato i saluti allo staff in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Ferrara. "Ferrara continua a supportare il cinema e le serie tv – dice il sindaco Alan Fabbri –.