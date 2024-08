Così impari a impicciarti dei figli degli altri dipendente comunale accoltellato a Bologna | arrestato l’aggressore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) “dei”. Avrebbe pronunciato questa frase l’uomo di 57 anni, con precedenti per furto e lesioni, che hapiù volte alla pancia e al braccio Domenico Pennizzotto,di 63 anni responsabile dell’Ufficio Reti del quartiere Santo Stefano di. La violenta aggressione, messa in atto nel primo pomeriggio di venerdì, è avvenuta al bar del Baraccano in via Santo Stefano, dove si trovava la vittima. La vittima è stata colpita con una lama da 21 centimetri. Pennizzotto è stato immediatamente soccorso da alcuni presenti. Approfittando del caos,è riuscito a fuggire, ma è stato fermato dagli agenti in una stradina limitrofa. In tasca nascondeva tre coltelli, di cui uno ricoperto di sangue. La vittima è stata portata al Maggiore in codice 3, quello di massima gravità, dove ha subito un’operazione.