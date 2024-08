Boato nella notte | crolla un balcone in strada

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) Il rumore fortissimo ha squarciato all’improvviso il silenzio di via Sottocorno. I residenti dellaa senso unico in zona Risorgimento sono stati svegliatidal tonfo provocato dalla caduta di unal secondo piano dello stabile al civico 4. Il crollo, che ha riguardato l’edificio ubicato nel tratto compreso tra le vie Premuda e Cellini, ha riguardato un intero, che si è staccato di netto dal resto della facciata ed è precipitato prima suldel primo piano e poi sul marciapiedi e sulle auto parcheggiate, spaccandosi in mille pezzi. Nel giro di pochi minuti, sono intervenuti in via Sottocorno i vigili del fuoco e gli addetti alla rimozione di materiale ingombrante per liberare il passaggio.