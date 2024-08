Attivisti dell’Ospizio | Saremo ascoltati in consiglio comunale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Unaperto per discutere assieme aglidella questione bosco urbano di Ospizio. E una smentita all’accusa di aver tagliato le gomme ai mezzi che lì stanno lavorando. "Ci dissociamo totalmente, noi eravamo presenti ma per altre ragioni". La notizia dell’incontro arriva dai membri di Xr, Reggio Emilia Ripuliamoci e Legambiente, riunitisi ieri nell’area boschiva spontanea su cui verte un progetto che ha fatto molto discutere. Lì tra il Campo di Marte e la via Emilia dovrebbero sorgere infatti un nuovo Conad e un palazzo di cinque piani con diversi servizi pubblici.