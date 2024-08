Al bar di Sharon fiori e ricordi | Con lei mai un problema

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 3 agosto 2024) Brembate. All’esterno del bar pasticceria ‘Vanilla’ di via Veneto a Brembate c’è un piccolo tavolo commemorativo. In mezzo ailasciati da colleghi e clienti, spicca una foto: “È“, spiega una collega. È sorridente dietro al bancone, in un giorno di lavoro come tanti altri. E poi c’è un foglietto, con il dolce ricordo di un bambino. “Ciao– si legge – grazie mille per avermi servito. Rimarrai sempre nel mio cuore”. Il ‘Vanilla’ ha riaperto ieri (venerdì 2 agosto) dopo essere rimasto chiuso per lutto per la morte della 33enne, accoltellata poco dopo la mezzanotte di lunedì da un killer ancora senza volto. Le 19.30 sembrano un orario tranquillo, quindi chiediamo di poter scambiare due parole con un responsabile del bar. “Davvero, non sappiamo cosa dire – risponde una donna -.era con noi da un anno e mezzo.