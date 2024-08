Un secolo per il museo del castello di Trento

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Quanta storia e quante storie vengono raccontate daldel Buonconsiglio di. Storie di principi vescovi, come il cardinale Bernardo Cles che ampliò il primo nucleo della fortezza, storie di eccelsi artisti, come Dosso Dossi o Girolamo Romanino, che furono chiamati ad arricchirlo di meraviglia, storie di imperatori che lo visitarono, storie di irridentisti come Cesare Battisti o Damiano Chiesa che vennero giustiziati per il loro amore per la patria italiana. Storie di passione, storie di memoria che quest’anno sono vissute ancor più profondamente: aldi, infatti, si festeggiano i cento anni delche venne istituito proprio nell’aprile 1924, grazie all’impegno di Giuseppe Gerola, primo soprintendente e direttore della nuova istituzione.