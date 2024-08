Tutto pronto per la Coppa Città di Lucca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tutti contro Rudy Michelini, 11 volte vincitore. Sono i 91 equipaggi pronti a sfidarsi sulle strade proposte dalla 59^di. Un apuntamento ormai diventato classico, che sempre più spesso richiama i migliori piloti del circuito. La gara, organizzata da Automobile Clubin sinergia con Organization Sport Events ed in programma sabato 3 e domenica 4 agosto, chiamerà al confronto gli interpreti dellaRally di Zona 7 su sessantuno chilometri ed ottocento metri, distribuiti su otto prove speciali. Otto, le vetture di classe Rally2 attese alla partenza. Il percorso. Alle 17:30, al Caffè delle Mura cerimonia di partenza, che promette subito di dare spettacolo, vista anche la speciale location d’eccezione scelta per l’appuntamento. Poi prova speciale Pizzorne, di dieci chilometri ed ottocento metri, la prima speciale in programma dalle 7:59.