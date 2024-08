Trasporto sanitario gratuito in Toscana prorogate le regole

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Firenze, 2 agosto 2024 - La Regioneproroga fino al 31 dicembre dellein vigore inper ilin caso di prestazioni terapeutiche: i mesi di sperimentazione da qui alla fine dell'anno saranno utili ad approfondire le funzionalità del servizio per poi arrivare a un modello stabile che superi l'attuale fase sperimentale. Ilè offerto a chi deve effettuare, all'interno del sistemaregionale, cicli di prestazioni terapeutiche prescritte dai medici di medicina generale o da uno specialista ma non ha modo di raggiungere il luogo di cura autonomamente. E' rivolto a chi soffre condizioni economico-sociali di fragilità: per chi, ad esempio, vive da solo o con un'altra persona anziana con età superiore a 70 anni, oppure chi vive con un disabile o un figlio minore.