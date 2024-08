Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati incidente sulla carreggiata esterna del gra si è resa necessaria la chiusura del uscita Casilina ora transito concesso su una sola corsia code su due carreggiate nel tratto Ardeatina Casilina ripercussioni alanche sulla diramazioneSud in coda dalla barriera diSud verso ilintenso con file sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Portonaccio e la tangenziale est e ricordiamo la chiusura proprio della tangenziale nel tratto li sopraelevata tra viale Castrense l’uscita Largo Settimio Passamonti verso lo stadio Olimpico a seguito del grave incendio di giorni scorsi pressi della città giudiziaria di Piazzale Clodio Restano chiuse alViale dei Cavalieri di Vittorio Veneto Viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino Come le vie Variscoero meglio e Giovanni Bausan pellegrinaggio dei ministranti mi dai fedeli in ...