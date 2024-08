Rifiuti tessili maxi sequestro da 350 chili a Prato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 - Una pattuglia in borghese ha seguito un veicolo sospetto fino ad un pronto moda del Macrolotto uno. Sono stati colti con le mani sul fatto mentre caricavanopronti per essere abbandonanti abusivamente. Sono stati colti con le mani nel sacco, nel vero senso della parola, mentre caricavano su un veicolo 350 kg di scartipronti per essere abbandonanti abusivamente sul territorio. Alcuni giorni fa una pattuglia della Unità Operativa di Polizia Ambientale ha intercettato nella zona di Galceti uno dei mezzi già segnalati nell'ambito delle indagini per i ripetuti abbandoni dinelle periferie della città. Il veicolo, seguito dalla pattuglia in borghese, si è recato nella zona del Macrolotto di Iolo dove ha raggiunto uno dei tanti pronto moda dell'area per prelevare sacchi di scarti