Pisa Palazzo Lanfranchi fine lavori alla facciata

(Di venerdì 2 agosto 2024) Si sono conclusi idi manutenzione straordinaria delladi, in Lungarno Galilei. L’intervento, iniziato lo scorso aprile, si era reso necessario a seguito di piccoli distacchi del materiale diche avevano richiesto la recinzione dell’area sottostante al. «È una soddisfazione aver riportato al suo splendore ladele soprattutto averla messa in sicurezza – dice il vicesindaco e assessore aipubblici Raffaele Latrofa -. È stato un restauro molto dettagliato e accurato che ha necessitato di tempi non brevi però siamo molto soddisfatti del risultato. Nel corso dei, poi, è emersa anche l’esigenza di effettuare alcune lavorazioni, inizialmente non previste, ma necessarie a preservare gli elementi didagli agenti atmosferici.